Corona-Tipps aus dem All: Astro Alex spricht über Isolation

Der Kölner Astronaut Alexander Gerst hat am Donnerstagnachmittag (26.03.2020) Tipps für die Isolation während der Corona-Krise gegeben. Mit anderen Astronauten war er in einer virtuellen Live-Talkshow zu sehen. Organisiert wurde sie von der Europäischen Weltraumorganisation ESA . Gerst saß während des Live-Videos in seiner Wohnung in Köln.

Die Gesprächsrunde mit den Astronauten sollte Hoffnung machen und Menschen unterstützen, die sich wegen der Corona-Krise einsam fühlen. Ein Gefühl, dass die Astronauten nachvollziehen können. Denn sie kennen sich mit Einsamkeit und Isolation aus. In ihren Raumstationen müssen sie mehrere Monate auf engstem Raum zusammenleben.

Gerst: Corona-Krise bietet auch Chancen