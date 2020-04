Corona in Altenheimen: Die erwartete Katastrophe

Vorwurf: NRW-Regierung könnte mehr tun

Gegen die Ansteckung in Heimen könne und müsse die NRW-Regierung mehr tun, fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz mit Sitz in Dortmund. " Es ist unglaublich, dass es in der Pflege an Desinfektionsmitteln, an Schutzkleidung, an Mund-Nasen-Schutz fehlt. Das muss dringend abgestellt werden ", sagte Vorstand Eugen Brysch dem WDR.

" Der Schwerpunkt des Nachschubs für Schutzausrüstung lag offenbar bisher bei den Krankenhäusern und Arztpraxen ", kritisierte jüngst der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe.

Gesundheitsminister: NRW tut bereits viel

Ein Vorwurf, den Laumann zurückweist: " Das Problem ist ja, dass das Schutzmaterial auf der ganzen Welt knapp ist. " Die Landesregierung habe sich bereits " erheblich in den Handel eingeschaltet ". Und das geplante NRW-Epidemie-Gesetz sieht sogar vor, dass Firmen zum Verkauf von Schutzmaterial gezwungen werden können - zu normalen Preisen.

Für Angehörige wie Katja Karuseit-David kommt das vielleicht zu spät. Ohnehin darf sie ihre demenzkranke Mutter derzeit auch mit Schutzkleidung nicht besuchen.