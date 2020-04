Shopping-Samstag in der City: Viel Abstand, wenig Umsatz

" Es ist definitiv etwas besser geworden" , sagt der Inhaber eines Schustergeschäfts in der Kölner Innenstadt, " aber das sind fünf Prozent davon, was hier am Samstag eigentlich los sein sollte ". So wie dem einsamen Geschäftsmann ging es am Samstag (25.04.2020) vielen Einzelhändlern in NRW. Die Hoffnungen, die sie auf die Lockerungen der Corona-Maßnahmen gesetzt haben - bisher sind sie nicht in Erfüllung gegangen.