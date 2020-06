Abiparties sind erlaubt – aber ohne Familie 

Der Abi jahrgang 2020 beendet seine Schulzeit viel schlichter als geplant. " Eine Abifeier im klassischen Sinn gibt es nicht, gestern hätte eigentlich unser Abiball stattfinden sollen. Der ist aber ausgefallen, es ist kein schöner Abschluss ", sagt Lasse Mink.

Der Kölner Abiturient bekommt erst am Freitag, Ende kommender Woche (26.6.2020), sein Abi Zeugnis überreicht. Eventuell werden die Zeugnisse nicht zeitgleich an alle vergeben, sondern vermutlich wird der Jahrgang in mehrere Gruppen unterteilt. Die dann nacheinander die Dokumente überreicht bekommen. Wie das im Detail stattfinden soll, ist noch unklar. Zu oft haben sich in den vergangenen Tagen Vorgaben wieder geändert und damit auch die Planungen.