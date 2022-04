Gräueltaten in Butscha: "Sie haben jeden erschossen, der vorbeikam"

Augenzeugin aus Butscha bestätigt Schüsse auf Zivilisten

WDR-Recherchen zufolge schossen russische Truppen bereits Mitte März im Raum Butscha auf Zivilisten. Das bestätigte die ukrainische Landwirtin Elena Chuyan bereits in einem Interview am 17. März. Chuyans Familie besitzt in der Nähe von Butscha einen Pferdehof, konnte aber nach eigenen Angaben die Tiere seit Ende Februar nicht mehr versorgen.