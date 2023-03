"O Sole Mio" - Zwölf Tenöre singen mit Seehunden

Als die beiden Seehunde aus dem eiskalten Wasser auftauchen und mit ihren Kulleraugen neugierig ihren zwölfköpfigen Besuch inspizieren, ist es um die Tenöre geschehen - sie sind schockverliebt. Als Tenor Alexander Herzog das neapolitanische Lied "`O Sole Mio" anstimmt, wartet der 17 Jahre alte Seehund Jannik nicht lange und begegnet dem Tenor mit einer gesanglichen Mischung aus Seehunde-Moll.

Nicht immer klappt das Duo harmonisch - der Seehund tönt oft lauter als der studierte Opernsänger. Der Profi lässt sich nicht stören und singt weiter, und so bilden die so unterschiedlichen Gesänge für einen Moment eine Einheit, die durch den Tiergarten hallt.

Warum singen Seehunde?

Einer der beiden Seehunde aus dem Tiergarten Kleve, der mit den "12 Tenors" gesungen hat

In der Natur buhlen Männchen mit tiefen schwingenden Lauten um ihre Angebeteten. Im Tiergarten Kleve haben Wissenschaftler genau zugehört, um der Sprache der Seehunde auf den Grund zu gehen. Die Laute, die normalerweise von den Männchen kamen, wurden unerwartet von Seehündin Elektra adaptiert.

Denn die reagierte nach hinreichendem Training genauso wie ihr Buddy Jannik auf bestimmte Zeichen und stimmte in die Gesänge mit ein. Beim Date mit den Tenören hat Elektra ihr gesangliches Talent gezeigt, als der Song " We are the World " mehrstimmig von den Tenören am Beckenrand angesungen wurde.

Abschiedskuss

Ein Küsschen auf die Wangen der Tenöre beim "auf Wiedersehen"-Sagen gab es auch - nass und mit intensiver Heringsnote. Sollten die 12 Tenöre in Zukunft zwischen ihren Konzerten noch mal Lust haben mit Jannik und Elektra zu singen, könnte sich dafür die nächste Gelegenheit im schleswig-holsteinischen Grömitz bieten.