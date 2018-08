Rund 1,5 Millionen Autobesitzern in NRW droht im kommenden Jahr bei der Haftpflichtversicherung die Einstufung in eine teurere Regionalklasse. Sie haben ihre Fahrzeuge in einem Zulassungsbezirk angemeldet, in der sich die Schadensbilanz bei Autounfällen verschlechtert hat. Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft ( GDV ) am Donnerstag mit.

Wohnort des Fahrzeughalters entscheidend