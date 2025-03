Mehr als zwölf Millionen Menschen in Deutschland investieren in Aktien, Fonds und ETFs , heißt es vom Deutschen Aktieninstitut. So mancher von ihnen dürfte gerade nervös werden. Denn viele US -Aktien haben in den vergangenen Tagen stark an Wert verloren - Wertpapiere, die in vielen ETFs enthalten sind. Besonders betroffen: die Aktie des E -Auto-Herstellers Tesla. Und das liegt nicht allein am Image von Tesla-Chef und Trump-Berater Elon Musk. Die Hintergründe:

Wie sollten ETF-Anleger auf die aktuellen Kurseinbrüche reagieren?

" Gar nicht ", empfiehlt Saidi Sulilatu, zweiter Chefredakteur des Ratgeber-Portals Finanztip im Gespräch mit dem WDR. Dass so mancher Anleger - vor allem ohne Börsenerfahrung - zurzeit nervös ist, könne er emotional verstehen. Aber:

"Rational betrachtet gibt es keinen Grund, jetzt nervös zu sein." Saidi Sulilatu, Chefredakteur Finanztip

Sulilatus Begründung: Kursschwankungen seien ganz normal, man sollte seinen ETF-Sparplan einfach fortsetzen. Die Erfahrung zeige: Langfristig sei mit Gewinnen zu rechnen.

Zwar habe zum Beispiel der beliebte MSCI World Index, auf den es viele ETFs gibt, seit seinem Hoch Mitte Februar rund zehn Prozent an Wert verloren. Aber damit sei man weit entfernt von wirklich drastischen Kurseinbrüchen. Finanztip listet einige auf:

Wann der MSCI World Index stark abgestürzt ist:

1973/74, erste Ölkrise: minus 52 Prozent in 24 Monaten

1987, Börsencrash in den USA: minus 28 Prozent in drei Monaten

1989/90, Rezession USA und Irak-Krise: minus 36 Prozent in 13 Monaten

2000-2003, geplatzte Technologieblase (Dotcom-Krise): minus 54 Prozent in 31 Monaten

2007-2009, Finanzkrise: minus 48 Prozent in 16 Monaten

Statt von einem drastischen Kurseinbruch spricht Sulilatu eher von einem Rückgang des Wertes auf die Tage vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November.