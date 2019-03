Anti-Terror-Einsatz: Festgenommene wieder frei

Die Ermittlungen gegen die mutmaßliche IS-Zelle liefen bereits seit längerer Zeit. Wie groß die Zelle ist, müsse noch geklärt werden, sagte Oberstaatsanwalt Daniel Vollmert.

Irrfahrer aus Essen kein Mitglied der Zelle

Auslöser für den Zugriff war die Irrfahrt eines 19-jährigen Tadschiken durch die Fußgängerzone in der Essener Innenstadt am Freitag. Der Mann sitzt inzwischen wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Zu der mutmaßlichen Terrorzelle gehört er nach Angaben der Ermittler aber nicht. Zu seinem Motiv und den Hintergründen der Irrfahrt konnte die Essener Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen.