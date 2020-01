70 Prozent der Autobahnen in Deutschland sind ohne Tempolimit, so auch die A 555 zwischen Köln und Bonn. Wer will, kann aufs Gas treten. Noch zumindest. Denn beim ADAC , der bislang kategorisch Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen abgelehnt hat, bröckelt die Widerstandsfront.

Das hat Signalwirkung. So jedenfalls sieht es Roman Suthold vom ADAC Nordrhein e.V . Er sagte am Freitag (24.01.2020) dem WDR , wenn eine große Organisation wie der ADAC sein Nein zu Tempolimits aufgibt, könne dies in der politischen Diskussion ein klares Signal sein. Dass nämlich über Barrieren, die vorher bestanden haben, jetzt offen diskutiert werden müsse.