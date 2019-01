Nach einer Untersuchung in Brandenburg ist die Zahl der Unfälle dort von 654 in drei Jahren ohne Tempolimit auf 337 Unfälle in drei Jahren mit 130 km/h gefallen.

Was spricht gegen ein Tempolimit?

Verkehrsexperte Schreckenberg für "angepasste Geschwindigkeit"

Abgesehen von der Zahl der Unfälle offenbar nicht viel: "Die Staugefahr wird nicht größer, wenn ich 160 statt 120 km/h fahren darf" , erklärt Verkehrsexperte Michael Schreckenberg von der Uni Duisburg-Essen. "Und auch der CO2 -Ausstoß ist bei hohen Geschwindigkeiten nur wenig mehr."

Was spricht für ein Tempolimit?