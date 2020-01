Das bestätigt auch die Stadt Köln. Dort wurde auf den sogenannten Ringen rund um die Innenstadt sukzessive die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer begrenzt. Seitdem ist die Zahl der Unfälle laut Verwaltung um 40 Prozent zurückgegangen.

Auch auf der Bergisch Gladbacher Straße, einer großen Ausfallstraße im Osten von Köln, ist im September 2019 auf einer Strecke von sieben Kilometern Tempo 30 eingeführt worden - was nach Angaben der Stadt auch eine geringere Schadstoffbelastung sowie eine geringere Lärmbelästigung zur Folge hat.

Dass Autos auch mit Tempo 50 in der Stadt unterwegs sind, will der ADFC nicht komplett verbieten. " Die Kommunen sollten nur begründen müssen, warum sie es an bestimmten Stellen einrichten wollen ", sagt Weidauer. " So wie es derzeit für Tempo-30-Straßen und -Zonen gefordert wird. "

Inhaltsverzeichnis Ausgewählter Teil: Teil 1/2 - Sicheres Radfahren: Tempo 30 auch in NRW-Städten?

Teil 2/2 - Was spricht gegen Tempo 30 innerorts?

Stand: 18.01.2020, 06:00