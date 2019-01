5G-Frequenzen: Telekom verklagt Netzagentur

Außerden müssten die Netzbetreiber auch die Konkurrenz teilhaben lassen. Die Politik fordert diese lokale Roamingpflicht. Für Handynutzer heißt das: Wenn das Gerät im eigenen Netz keinen Empfang hat, wechselt es automatisch ins Netz eines anderen Anbieters.

Betriebsrat: "Wer baut, verliert"

Laut Telekom profitieren dabei diejenigen, die sich in die Netze ihrer Wettbewerber einmieten. Der Bau von Funkmasten auf dem Land werde noch unattraktiver als bisher, argumentiert Telekom-Betriebsratschef Josef Bednarski. Ein Netzbetreiber müsste seine Konkurrenten auf die Antennen lassen, er könnte gegenüber dem Kunden also nicht mehr als alleiniger Anbieter eines guten Netzes in einer Region punkten, argumentiert so Bednarski. " Die Devise wäre dann "Wer baut, verliert ."

Betriebsrat: Jobs gefährdet