Telekom will Handynetz an Autobahnen ausbauen

Stand: 16.05.2023, 10:38 Uhr

Die Deutsche Telekom will ihr Mobilfunknetz an Autobahnen deutlich verbessern. Das Bonner Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass es eine Vereinbarung mit der Autobahn GmbH des Bundes abgeschlossen hat.