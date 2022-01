Vernetzt auf Telegram: Wie gefährlich ist Impfgegner-Szene in NRW?

Die meisten dieser Aufrufe finden sich in Gruppen aus Ostdeutschland, aber auch in NRW kommt das vor, wie eine WDR-Recherche in mehr als 70 Telegram-Kanälen und Gruppen, die direkt NRW zugeordnet werden konnten, zeigt. Ein Beispiel dafür ist die Gruppe "Freie Nordrhein-Westfalen", deren Name eine Anlehnung an die rechtsextremistische Kleinstpartei "Freie Sachsen" ist - schreibt der Verfassungsschutz.

Zu finden sind dort Kommentare wie "auf Hochverrat gilt der Strick" , bezogen auf den Bürgermeister von Bad Oeyenhausen. Oder auch: "Die Täter müssen Strafen bekommen, die auch in 200 Jahren in Geschichtsbüchern noch aufmerken lassen. Vergleichbar den Nürnberger Prozessen." In einer anderen Gruppe steht: "Am besten eine zügige Hinrichtung direkt nach der Verurteilung." Es geht um den US-Immunologen Anthony Fauci.