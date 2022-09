Telegram übergibt Nutzerdaten an Sicherheitsbehörden

Der Messenger-Dienst Telegram hat Nutzerdaten an deutsche Sicherheitsbehörden weitergegeben. Das hat das Bundesinnenministerium auf Anfrage des NDR bestätigt. Demnach erklärte das Ministerium, es handle sich um wenige " herausgehobene Einzelfäll e", in denen Telegram Bestandsdaten übergeben habe, also zum Beispiel IP-Adressen von Nutzerinnen und Nutzern.

Laut NDR hat das Bundeskriminalamt bis zum September insgesamt 202 Anfragen zur Datenübermittlung gestellt. Davon hat der Massenger-Dienst 64 beantwortet und in 25 Fällen auch tatsächlich Nutzerdaten übergeben. Dabei soll es um möglichen Kindesmissbrauchs und islamistischen Terrorismus gegangen sein. In fast 400 Fällen seien Inhalte von Telegram gelöscht worden. Die Betreiber des Dienstes äußerten sich nicht dazu.