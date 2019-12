Telefonseelsorge sucht Nachwuchs auch in NRW

Telefonseelsorger sind in der Weihnachtszeit Anker für viele Menschen, die von niemandem eingeladen werden. Aber in vielen Regionen haben die Helfer Nachwuchssorgen, berichtet Frank Ertel, Vorstandsmitglied der Telefonseelsorge in Deutschland, am Samstag (21.12.2020).

Sorgt sich um das Ehrenamt: Frank Ertel

" Es muss jemand sein, der zuhören mag und der die psychische Stabilität und Grundfähigkeit mitbringt, sich in andere Menschen hineinzuversetzen ", nennt der evangelische Pfarrer die Grundvoraussetzungen für diese Aufgabe. Allein die Schulung laufe über ein Jahr.

Hohe Anerkennung in der Bevölkerung

Die Telefonseelsorge ist ein Angebot der evangelischen und katholischen Kirche. Von den bundesweit 104 Regionalstellen der Telefonseelsorge entfallen auf das bevölkerungsreichste Bundesland NRW 25 Stellen. Nach eigenen Angaben arbeiten deutschlandweit rund 7.500 Ehrenamtliche bei der Telefonseelsorge.

In der Ausbildung lernen Helfer, Gespräche und Konfliktsituationen professionell anzugehen. Außerdem lernen sie, schwierige Gesprächsthemen gut zu verarbeiten. Diese Fähigkeiten seien auch im Privatleben eine Bereicherung. Außerdem genieße die Telefonseelsorge eine hohe Anerkennung in der Bevölkerung.

Video starten, abbrechen mit Escape Telefonseelsorge: Hilfe per Chat. 02:41 Min. . Verfügbar bis 30.10.2020.

Stand: 21.12.2019, 10:14