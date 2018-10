Das " Rendezvous system" bleibt

In NRW gilt das "Rendezvoussystem": Zu medizinischen Notfällen rückt ein Rettungswagen (meist der Feuerwehr) aus, der nicht mit Ärzten besetzt ist, aber mit notfallmedizinisch ausgebildetem Personal. Bei schweren Fällen stößt ein Notarzt hinzu. Über dessen Einsatz entscheidet in der Regel die Leitstelle. An dieser Praxis werde festgehalten.

Dr. Andreas Staufer, der als Anwalt nicht nur auf Medizinrecht spezialisiert, sondern selbst in der Münchner Notfallrettung tätig ist, sieht den Tele-Notarzt positiv. Natürlich müssten Patientensicherheit oder etwa auch der Datenschutz gewährleistet sein, aber wenn " alle qualitativen Anforderungen erfüllt sind, ist das ein gutes Hilfsmittel ".

Tele-Notarzt - ein Gewinn in Spitzenzeiten

An der Haftung werde sich durch das System nichts ändern. Auch aus der Ferne sei ein Arzt für seine Diagnose verantwortlich. Genau wie die Sanitäter vor Ort für ihr Handeln und die an den Tele-Notarzt übermittelten Informationen verantwortlich seien. " Wichtig ist, dass alle gut ausgebildet sind und die Maßnahmen beherrschen, dann kann der Tele-Notarzt gerade in Spitzenzeiten ein großer Gewinn sein ", sagt Staufer.