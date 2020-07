Teenager verbringen deutlich mehr Zeit im Netz

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Nutzung des Internets unter Jugendlichen um 23 Prozent gestiegen. Waren Teenager 2019 noch 58 Stunden pro Woche im Netz unterwegs, so sind sie es in diesem Jahr 71,5 Stunden. Eine Ursache des massiven Anstiegs dürfte die Corona-Krise sein. Die repräsentative Befragung von 1.000 Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren für die Postbank Jugend-Digitalstudie 2020 wurde im April und Mai 2020 durchgeführt.

Smartphone auf Platz 1

Fast alle Jugendlichen (97 Prozent) nutzen ihr Smartphone, um damit im Netz zu surfen - im Durchschnitt bringen sie es damit auf 41 Stunden pro Woche. Mit Laptop oder Desktop-PC sind Teenager im Schnitt gut 21 Stunden pro Woche im Internet, im Vorjahr waren es nur rund 14 Stunden. Auch Spielekonsolen wie die Playstation stehen bei Teenagern hoch im Kurs.

Schulische Nutzung von Laptops nahezu verdoppelt

In der Corona-Krise waren Homeschooling und Online-Unterricht wochenlang Alltag - so haben schulische und berufliche Nutzung von Laptops nahezu verdoppelt. Aber auch Smartphones, Desktop-PCs sowie Tablets werden häufiger genutzt als noch vor einem Jahr. "Für uns als Finanzdienstleister hat der digitale Wandel einen hohen Stellenwert und wir arbeiten fortlaufend an unseren digitalen und technischen Services" , sagt Thomas Brosch, Chief Digital Officer der Postbank.

Geschlechter unterscheiden sich im Nutzungsverhalten

Fast acht von zehn Mädchen arbeiten mit einem Notebook, von den Jungen nur gut jeder zweite. Unpopulärer bei den weiblichen Teenagern ist der Desktop-PC: Während ihn nur drei von zehn Mädchen nutzen, sind es von den Jungen mehr als die Hälfte. Unangefochten bei beiden Geschlechtern ist aber das Smartphone. Fast genauso viele Jungen wie Mädchen nutzen es, um damit im Internet zu surfen. Jungen kommen insgesamt auf 72,1 Stunden Internetnutzung pro Woche, Mädchen auf 70,9 Stunden.

Stand: 02.07.2020, 12:32