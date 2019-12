Wieso funktionierte die Notbremse nicht?

Die Notbremse von Straßenbahnen funktioniert nur am Bahnsteig und bis kurz nach Abfahrt des Zuges. Sie soll den Zug stoppen wenn zum Beispiel ein Kind noch draußen ist, aber die Eltern schon in der Bahn. Oder, wenn jemand in der Türe eingeklemmt ist.

Wird die Notbremse auf freier Strecke gezogen sendet sie jedoch nur ein Signal an den Fahrer, der die Bahn dann an der nächsten Haltestelle oder einem anderen geeigneten Ort stoppen kann. So soll er sicherstellen, dass in einer Notsituation auch schnelle Hilfe von außen erfolgen kann. Auf freier Strecke, zum Beispiel in einem Tunnel, könnten Rettungskräfte die Bahn nur schwer erreichen.

Bremste der Nottüröffner die Bahn?

Ein weiteres Notfallsystem bei Straßenbahnen ist der Notöffnungsschalter an den Türen. Wird er gezogen, können die Fahrgäste die Türen der stehenden Bahn händisch öffnen. Gleichzeitig versetzt der Schalter nach Angabe der Stadtwerke Bonn die Bahn auch in den Leerlauf. Das heißt, sie wird nicht weiter von den Motoren angetrieben.

Die Fahrgäste der Linie 66 hatten diesen Türnotschalter gezogen. Ob das die Fahrt der Bahn bremste, steht noch nicht fest. Laut Anja Wenmakers, Geschäftsführerin der Verkehrssparte der Stadtwerke, hätte die Straßenbahn aber keinesfalls den Anstieg über die Rheinbrücke geschafft. Der führerlose Zug hätte also nie die Bonner Innenstadt erreichen können.