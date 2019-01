Taxifahren wird in NRW teurer

Komplizierte Tarife

Das Gebührensystem ist kompliziert: Zum Grundpreis wird der Kilometerpreis addiert, der zwischen Kurzstrecke und Langstrecke unterscheidet, außerdem wird die Wartezeit berechnet.

Von Stadt zu Stadt unterscheiden sich diese Preise teils erheblich. Während man in Bonn mit einem Grundpreis von 2,70 Euro startet, zeigt das Taxameter in Bielefeld gleich zu Fahrtbeginn 6,10 Euro an. Eine Fünf-Kilometer-Fahrt kostet in Düsseldorf durchschnittlich 15,50 Euro, in Kleve dagegen nur 11,80 Euro.