Solidarität mit der Ukraine: Züchter lassen Friedenstauben fliegen

Ein Zeichen für Frieden in der Ukraine setzen - dieser Gedanke treibt viele Menschen in Deutschland um, auch die Taubenzüchter. Deshalb lassen sie am Wochenende ihre Vögel zu sogenannten Friedensflügen aufsteigen. Allein bei der Aktion der Fluggemeinschaft Ostfriesland in Alpen am Niederrhein schwärmten am Samstag etwa 6.000 Tauben aus.

Symbol für Hoffnung und Frieden

Die Botschaft der Taubenzüchter: "No war!" - kein Krieg

Mit den Wettkampfflügen wollen die Züchter Spenden für Kriegsopfer in der Ukraine sammeln. Pro Taube konnten Unterstützer der Aktion fünf Euro spenden. Die Transportfahrzeuge sind mit "No War"-Aufklebern versehen. "Die Taube ist seit jeher ein Symbol für Hoffnung und Frieden - genau daran möchten wir erinnern", sagte der Präsident des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter, Ulrich Peck, der Deutschen Presse-Agentur.

Insgesamt sind laut Verband bis Sonntag deutschlandweit mehr als 300 Transportfahrzeuge der Taubenvereine unterwegs. Die deutschen Brieftaubenzüchter haben Kontakt zum ukrainischen Verband, wollen die dortigen Kollegen auch unmittelbar unterstützen.

Verbunden mit der Aktion ist auch die Hoffnung der Züchter, "vielleicht den Brieftaubensport populärer zu machen und was gibt es Schöneres, als einfach die Brieftauben starten zu lassen" , sagte Heinz Tolksdorf von der Fluggemeinschaft Ostfriesland dem WDR .

Start in die Flugsaison

Tauben in Alpen auf dem Weg nach Ostfriesland

Denn für die Brieftaubenvereine hat an diesem Wochenende die Flugsaison begonnen. Die Tiere werden zunächst auf kürzeren Flügen trainiert. Maximal können Brieftauben nach Verbandsangaben bis zu 650 Kilometer zurücklegen. Von Alpen aus hatten sie bis zu ihren heimatlichen Schlägen einen gut 200 Kilometer langen Flug vor sich.

In Deutschland sind rund 28.000 Menschen Mitglied in Brieftaubenvereinen. Mehr als die Hälfte beteiligt sich an der Reisesaison, also an den Flügen der Tiere. Die Besitzer zahlen dabei eine Kastenbeteiligung für den Transport zu den Abflugstellen.

Auf den Spuren Picassos

Übrigens: Als Erfinder der modernen Friedenstauben-Symbolik gilt Pablo Picasso, der selbst Tauben hielt. Für den Weltfriedenskongress 1949 in Paris entwarf und lithografierte der Maler die Silhouette einer Taube. Sechs Jahre später wurde er für diese Lithografie mit dem Weltfriedenspreis ausgezeichnet. Seitdem gilt die Taube auf dem ganzen Globus als Symbol für Frieden und für die Friedensbewegung.