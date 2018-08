Geboren in Riga, Studium in Berlin

Geboren wurde Gunther Witte am 26. September 1935 im lettischen Riga. Nach seinem Studium in Berlin und einem Engagement in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) kam er in den Westen.

Ab 1963 arbeitete er zunächst als Redakteur und Dramaturg in der Abteilung Fernsehspiel des WDR. In dieser Zeit entwickelte er auch das Konzept zu der erfolgreichen Krimireihe "Tatort". 1970 wurde die erste Folge "Taxi nach Leipzig" ausgestrahlt.