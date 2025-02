Über eine Strecke von mehreren hundert Metern liegen dutzende Schwertwale dicht an dicht an einem Strand. Viele Tiere sind bereits verstorben - ungefähr 90 leben noch. Sie sind der tasmanischen Sonne hilflos ausgeliefert.

Warum die Meeressauger an den Strand gespült worden sind, ist noch unklar. Die sogenannten kleinen Schwertwale sind eine der größten Delfinarten weltweit. Eigentlich leben diese Tiere in tiefen Gewässern rund um den Äquator und nahe der australischen Küste. Jetzt sind sie gestrandet.

Wie kommen die Schwertwale an den Strand?

Es könnte sein, dass sich kranke und verletzte Tiere in flache Gewässer verirrt haben und ihr Rudel ihnen gefolgt ist. Wissenschaftler schließen auch Umwelteinflüsse als Grund für die Massenstrandung nicht aus. Möglicherweise könnten auch akustische Signale oder auch Schiffe die Tiere fehlgeleitet haben. Sie können ihren Orientierungssinn stören.

Kein seltenes Phänomen

In Australien und Neuseeland kommt es immer wieder zu Massenstrandungen. Meistens sind es aber größere Walarten, die stranden. Auf der australischen Insel Tasmanien sei es das erste Mal seit mindestens 50 Jahren, dass eine Gruppe von Schwertwalen strandet, sagt eine Sprecherin des Tasmania Parks and Wildlife Service.

Auch auf Sylt war voriges Wochenende ein gestrandeter Pottwal geborgen worden. Er drohte zu explodieren und wurde dann an Land geholt und zersägt. In der Nordsee ist es nicht unüblich, dass sich die Säugetiere bei der Jagd in flachere Gewässer verirren und stranden. 2016 etwa waren 30 Pottwale in der Nordsee verunglückt und gestorben.

Schwertwale sollen eingeschläfert werden

Auch in Tasmanien wird es wohl viele tote Tiere geben. Helfer hatten versucht, etwa 90 der insgesamt 157 Schwertwale zu retten - in der Hoffnung, die noch lebenden Tiere zurück ins Wasser befördern zu können. Leider vergeblich. Die Tiere können zwar einige Zeit an Land überleben, leiden dabei aber sehr.

An Land drückt ihr großes Körpergewicht auf ihre Organe. Sie können so ersticken. Auch die Sonnenstrahlen sind eine Qual für die Tiere - ein Sonnenbrand ist für sie tödlich.

Aus Tierschutzgründen sollen die Schwertwale deshalb jetzt "möglichst schnell und human" erschossen werden. Die Entscheidung sei auf Empfehlung von Tierärzten und Tierschützern getroffen worden, sagt eine Sprecherin des Tasmania Parks and Wildlife Service.

