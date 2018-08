Streiks und Einschränkungen in der Notaufnahme

Vor rund zwei Monaten war der Konflikt zwischen den Mitarbeitern und den Kliniken eskaliert. In Düsseldorf gab es insgesamt 52 Streiktage, die Klinikleitung spricht von Umsatzverlusten von rund 40 Millionen Euro. In Essen gab es 40 Streiktage. In beiden Kliniken sind jeweils rund 3000 Operationen ausgefallen.