Tarifstreit: Mehr Geld für Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie in NRW

Dafür wird, wie erwartet, der Pilotabschluss aus Baden-Württemberg übernommen. Er sieht Lohnsteigerungen von 5,2 Prozent zum Juni 2023 und weitere 3,3 Prozent ab Mai 2024 vor.

Anfang des nächsten Jahres und Anfang 2024 erhalten die Beschäftigten jeweils 1.500 Euro als steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie. Auszubildende erhalten zweimal 550 Euro. Der Tarifvertrag läuft bis zum 30. September 2024.

IG Metall: Sicherheit in unsicheren Zeiten

Die IG Metall NRW begrüßt die Einigung. " Das Verhandlungsergebnis gibt den Beschäftigten Sicherheit in unsicheren Zeiten ", so der Bezirksleiter Knut Giesler. Die Prämie helfe kurzfristig gegen die steigenden Energiepreise. Die dauerhafte Erhöhung stabilisiere die Kaufkraft.

Insgesamt hätten sich in NRW fast 130.000 Beschäftigte aus mehr als 1.000 Betrieben an den Warnstreiks und Kundgebungen der IG Metall beteiligt. Über die Annahme des Verhandlungsergebnisses will die Tarifkommission der IG Metall NRW am Donnerstag abschließend entscheiden.

Arbeitgeber: Einigung gerade so noch vertretbar