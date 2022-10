Sonderzahlungen und Lohnerhöhungen: Chemie-Beschäftigte bekommen mehr Geld

Mit Unternehmen wie Bayer, Evonik, Lanxess oder Henkel beschäftigt die Branche auch in NRW viele Menschen. Das Ergebnis des Tarifabschlusses zwischen Arbeitgeberverband BAVC und der Gewerkschaft IG BCE : Es gibt zwei tabellenwirksame Lohnsteigerungen von jeweils 3,25 Prozent und Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 Euro. Die Laufzeit beträgt 20 Monate.

Steuerfreie Sonderzahlung von 3.000 Euro in zwei Schritten

Die Einmalzahlungen sind steuer- und abgabenfrei und werden in zwei Schritten von je 1.500 Euro ausgezahlt: spätestens im Januar 2023 und im Januar 2024. Damit wird laut Gewerkschaft das Angebot der Bundesregierung voll ausgenutzt, zur Entlastung der Menschen Zahlungen der Arbeitgeber von bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei zu stellen.

Dauerhafte Lohnsteigerungen in zwei Stufen

Auch die dauerhaften Lohnsteigerungen kommen in zwei Stufen: Ein Plus von 3,25 Prozent gibt es ab kommendem Januar und weitere 3,25 Prozent ab Januar 2024. Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten können die beiden Lohnerhöhungs-Schritte durch Betriebsvereinbarungen um bis zu drei Monate verschieben.

Schon im April hatten sich Gewerkschaft und Arbeitgeber wegen der Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg und der hohen Inflation auf einen Teilabschluss als "Brückenlösung" geeinigt, der Ende Oktober ausläuft: eine Einmalzahlung von 1.400 Euro pro Beschäftigtem und 1.000 Euro bei Unternehmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Gewerkschaft IG BCE: Abschluss mit Signalwirkung

Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis

Die Arbeitgeber sprachen von einem " krisengerechten Abschluss ". IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis sagte: " Dieser Abschluss hat Signalwirkung über die Branche hinaus ". Ursprünglich hatte die Gewerkschaft einen Tarifabschluss oberhalb der Teuerungsrate angestrebt. Damals war die Inflation aber noch deutlich niedriger, bevor sie durch die Folgen des Ukraine-Kriegs auf neue Höchstwerte geklettert war. Im September war die Inflationsrate in Deutschland mit 10 Prozent so hoch wie seit 1950er-Jahren nicht mehr.

Chemiebranche stark von Energiepreis-Anstieg betroffen

Die Chemiebranche mit rund 1.900 Betrieben ist Deutschlands drittgrößter Industriezweig nach der Automobilindustrie und dem Maschinenbau. Als größter industrieller Energieverbraucher in Deutschland ist sie von den stark gestiegenen Energiepreisen massiv betroffen. Für die Unternehmen ist Gas nicht nur der wichtigste Energieträger, sondern wird auch in großen Mengen zur Produktion von Produkte benötigt.

Über das Thema berichtet der WDR am 18.10.2022 unter anderem in den Hörfunk-Nachrichten.