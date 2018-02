Übernahme für NRW erwünscht

Der Tarifabschluss gilt als Pilot-Entscheidung und soll auch Signalwirkung auf andere Bezirke haben. Was bedeutet das für die 700.000 Mitarbeiter der Metall- und Elektroindustrie in NRW? " Auch wir müssen jetzt die Tarifverhandlungen mit unseren Arbeitgebern abschließen ", so Wolfgang Nettelstroth, Sprecher der IG Metall NRW. Schon in der kommenden Woche am Aschermittwoch (14.02.2018) in Düsseldorf wollen man zur nächsten Verhandlungsrunde zusammenkommen.

" Wir streben an, die Ergebnisse aus Baden-Württemberg auch für NRW zu übernehmen, aber das ist kein Automatismus ", so Nettelstroth. " Das ist ein sehr komplexer Tarifvertrag mit vielen Einzelaspekten. Da müssen sich beide Seiten zunächst einmal sehr genau alle Details ansehen ."

Arbeitgeber: Vorteile für beide Seiten

Auch der Chef der NRW-Metallarbeitgeber, Arndt Kirchhoff, kann sich gut vorstellen, dass das Ergebnis der Tarifverhandlungen im Kern auch für NRW übernommen wird. Der Attendorner Unternehmern sagt dem WDR, der Mix aus Lohnerhöhung, Einmalzahlungen und der Flexibiliserung der Arbeitszeit mit Vorteilen für beide Seiten sei richtig.