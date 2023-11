Folgt der nächste Bahnstreik? GDL und DB vor schwierigem Treffen

Wie steht es um Streiks an den Weihnachtstagen?

Weihnachten soll eine friedliche und besinnliche Zeit bleiben - das sieht auch Claus Weselsky so. Am Dienstag verkündete der Chef der Lokführergewerkschaft GDL eine Art Weihnachtsfrieden an den Feiertagen - aber was ist mit den Tagen direkt davor und danach? Ein Großteil der Menschen, die Weihnachten mit der Bahn verreisen wollen, werden absehbar nicht an Festtagen unterwegs sein. Ein Streik am 22. Dezember, dem Freitag vor Weihnachten, würde wohl weit mehr Reisende treffen als ein Ausstand am 25. Dezember. Gleiches gilt für Reisen nach den Festtagen.