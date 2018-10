Weil der Rhein seit Wochen so wenig Wasser führt, dürfen Schiffe nur mit geringer Ladung fahren. Jetzt bekommen Autofahrer die Konsequenz zu spüren. An einem halben Dutzend Tankstellen in NRW sei es zu Lieferengpässen gekommen, sagte ein Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes am Donnerstag (18.10.2018).

Schiffe mit halber Ladung unterwegs

Der Grund: Die Versorgungsschiffe konnten nicht so schwer beladen werden wie üblich. Deshalb stand zu wenig Kraftstoff für die eingesetzten Tanklastwagen bereit.