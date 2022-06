Hohe Spritpreise trotz Tankrabatt: Keine schnelle Hilfe für Verbraucher

Rabatt direkt an der Tankstelle abziehen?

Wäre der ursprüngliche Plan der FDP also wirkungsvoller gewesen? Finanzminister Christian Lindner von den Liberalen hatte im März vorgeschlagen, den Rabatt direkt an der Tankstelle von der Rechnung abzuziehen. Doch das wurde damals vom Tankstellenverband abgelehnt.

Dieses wäre "eine hochbürokratische Maßnahme" – umso mehr, wenn jede Tankstelle auch noch die jeweiligen Quittungen beim Finanzamt einreichen müsse. Vor allem freie Tankstellenbetreiber und mittelständische Mineralölhändler mit eigenem Tankstellennetz könnten die damit verbundene Vorfinanzierung eines Rabatts nicht leisten.

Außerdem hatten die Koalitionspartner von SPD und Grünen die Idee als unsozial verworfen. Sie käme nicht speziell Einkommensschwächeren zugute.

Keine schnelle Abhilfe

Trotz der offensichtlichen Schwächen hält die Ampelkoalition am sogenannten Tankrabatt fest. Eine Abschaffung sei nicht so einfach, weil es ein Gesetz sei, so FDP -Chef Lindner. Auch Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang sieht keine Grundlage für eine Rücknahme der Steuersenkung.