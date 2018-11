Füllstand der Talsperren inzwischen halbiert

Der Füllstand aller Talsperren des Ruhrverbandes lag am Sonntag (04.11.2018) nur noch bei gut 47 Prozent. Die Stauseen gaben am Sonntagmorgen 8,3 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in die Ruhr ab, wie der Wasserwirtschaftsverband mitteilte. Der Zufluss betrug dagegen lediglich 1,6 Kubikmeter pro Sekunde.

Warnung vor Leichtsinn