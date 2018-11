Keine Sorge um die Trinkwasser-Versorgung in NRW

"Wären unsere Talsperren jetzt voll, müssten wir Wasser ablassen" , sagt Marcus Seiler vom Wasserverband Eifel-Rur. Nach dem Sommer müssen die Talsperren Platz haben, um Herbst- und Winter-Niederschläge aufzufangen und im Frühjahr die Schneeschmelze.

Nur so könnten sie den Hochwasserschutz gewährleisten, erklärt Seiler. Das sei eine weitere Aufgabe der Talsperren neben der Trinkwasser-Aufbereitung und der Regulierung der Wasserstände in den Flüssen.

Die größte Talsperre des Verbands ist die Rurtalsperre, sie fasst 202 Millionen Kubikmeter Wasser. Der langjährige Mittelwert liegt bei 62 Prozent, aktuell ist die Talsperre zu 58 Prozent gefüllt. Also ein leicht unterdurchschnittlicher Wert.

Die Lage im Ruhrgebiet

Stärker abgefallen ist der Wasserstand in den acht Talsperren des Ruhrverbands, sie haben aktuell einen Füllstand von rund 46 Prozent. Das sei ein Drittel unter dem langjährigen Mittel. Deshalb genehmigte das Umweltministerium dem Verband, weniger Wasser an die Flüsse abzugeben.

Markus Rüdel vom Ruhrverband geht davon aus, dass diese Maßnahme reicht. Sorgen über die Trinkwasser-Versorgung macht er sich nicht: "Am 05.11.1976 hatten wir 33 Prozent Füllstand, und das haben wir auch überstanden."

Die Wasserverbände in NRW managen komplexe Talsperren-Systeme, die über Flüsse miteinander verbunden sind. All das ist so organisiert, dass regenarme Zeiten ausgeglichen werden können.

Und selbst wenn eine Talsperre trocken fallen würde, seien die Wasserversorger der Region wiederum so gut vernetzt, dass das kein Problem darstelle, sagt Marcus Seiler vom Wasserverband Eifel-Rur.

Regen ist willkommen