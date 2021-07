Hochwasser: War die Wuppertalsperre zu voll?

Erst mit Totenglocke schrillte Alarm

Blick auf den randvollen Beyenburger See

Auch die Anwohner im idyllischen Wuppertal-Beyenburg sind wütend. Viele sind der Meinung, sie hätten " geopfert " werden sollen. Die Überschwemmung sei zudem ohne jede Vorwarnung gekommen - keine Sirene, keine Durchsagen. Erst, als ein Geistlicher die Totenglocke der Dorfkirche läuten ließ, seien sie alarmiert gewesen.

Der Wupperverband wehrt sich gegen diese Vorwürfe: Zum einen sei das extreme Ausmaß der Regenmengen " so nicht frühzeitig vorhergesagt worden" , hieß es vor zwei Tagen in einer Erklärung. Und: " Um die Wupper-Talsperre ab Vorliegen einer konkreten Vorhersage für das Wuppergebiet um mehr als die Hälfte zu entleeren, reichte die Zeit nicht aus." Ein zu schnelles Ablassen des Wasser hätte zudem zu einer Flutwelle geführt noch vor dem eigentlichen Hochwasser.

Als das Wasser in der Talsperre dann anstieg, habe der Wasserablass an den Unterlauf der Wupper stufenweise erhöht werden müssen. Ohne diesen kontrollierten Ablass, so der Verband, wäre das Hochwasser im Unterlauf deutlich schneller angestiegen. So haben man sogar eine weitaus größere Flutung der Wuppertaler Talachse verhindert.

Im Sommer möglichst viel Wasser stauen

Im Sommerhalbjahr sei außerdem in den Brauchwassertalsperren kein Hochwasserschutzraum vorgesehen. Im Gegenteil offenbar: Wegen der zunehmenden Dürresommer soll möglichst viel Wasser vorgehalten werden. Fakt ist wohl, dass es vergangene Woche innerhalb von 24 Stunden so viel regnete, wie sonst in gut einem Monat. Dadurch seien den Talsperren so hohe Mengen an Wasser zugeflossen, wie noch nie zuvor.