Taliban starten Angriff auf Kabul

Wann fällt die Hauptstadt Kabul?

In Afghanistan haben die Taliban nach Angaben des Innenministeriums den Angriff auf die Hauptstadt Kabul begonnen. Die Islamisten stießen von allen Seiten vor, teilte das afghanische Ministerium heute mit.

Von den großen Städten in Afghanistan ist derzeit nur noch die Hauptstadt Kabul nicht in den Händen der radikal-islamischen Taliban. Doch es sei nur eine Frage der Zeit, bis auch Kabul eingenommen ist, sagt ARD-Korrespondent Peter Hornung. " Mit Dschalalabad ist die letzte Straße nach Pakistan eingenommen. Kabul ist umzingelt und keiner kann mehr auf dem Landweg raus ."

Ein Sprecher der Taliban sagte heute, über Kabul solle eine gesonderte Entscheidung getroffen werden. Denn anders als in anderen Städten, sind in Kabul US-Soldaten aber auch tausende Flüchtlinge.

Es sei diese psychologische Kriegsführung der Taliban, den Menschen Angst zu machen, sagt Korrespondent Hornung. Die Angst habe sich wie eine Welle durch das ganze Land gezogen. Damit wolle man auch Kabul zur Kapitulation zwingen.

" Vielleicht dauert es noch Tage oder auch nur Stunden ", so Hornung beim NDR-Info Radio. " Präsident und Regierung sind völlig isoliert ." Auch gäbe es so gut wie keine Armee mehr.

Wie sieht der Rettungsplan für Deutsche in Afghanistan aus?

Noch starten Flieger aus Kabul

" Möglicherweise zieht sich jetzt ein Belagerungsring um Kabul ", berichtet Hornung. Deutschland will Mitarbeiter der diplomatischen Vertretung und deutscher Hilfsorganisationen sowie einheimische Helfer möglichst schnell ausfliegen. Dazu will die Luftwaffe der "Bild am Sonntag" zufolge morgen mit Militärtransportern nach Kabul fliegen, um deutsche Bürger und afghanische Ortskräfte abzuholen.

Einsatzkräfte stünden bereit und würden schnellstmöglich in Marsch gesetzt, teilte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gestern mit. Eine Beteiligung des Deutschen Bundestags an einer solchen Entscheidung werde erfolgen.

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sprach sich für eine sofortige Evakuierung dieser Menschen aus. " Es darf kein Flugzeug mit einem leeren Platz Afghanistan verlassen, wo nicht Ortskräfte drinsitzen, die jetzt unsere Hilfe brauchen ", sagte sie.

Laut Medienbericht soll in Taschkent in Usbekistan eine Drehscheibe für die Evakuierung errichtet werden. Mit Chartermaschinen solle es dann weiter nach Deutschland gehen.

Was bedeutet das für Flüchtlinge?

Wer kann, der flieht

Zurzeit treffen immer mehr Flüchtlinge in Kabul ein. " Wer kann, der flieht ", berichtet Korrespondent Hornung. " Die Menschen verkaufen ihr Hab und Gut - in vollkommener Panik, Flüge sind ausgebucht ." Andere stehen in langen Schlangen vor den Passämtern und harren aus. In der Innenstadt versuchten sich viele Menschen mit Vorräten einzudecken. Hunderte Menschen übernachteten in Zelten oder im Freien an Straßenrändern oder auf Parkplätzen, wie ein Anwohner berichtete.

" Einige Hilfsorganisationen sind noch da, aber die packen gerade ." Die Hilfe reiche nicht aus, für die, die in Kabul angekommen sind. "Es herrschen chaotische Zustände." Die Taliban kontrollieren auch die wichtigen Grenzübergänge nach Pakistan und Usbekistan.

Werden sich nun auch Menschen aus Afghanistan vermehr auf den Weg nach Deutschland machen? Damit müsse man rechnen, sagte Per Byman, Geschäftsführer der Organisation NRC Flüchtlingshilfe, im Gespräch mit dem SWR. Vier Millionen seien im Land vertrieben.

Die, die das Land verlassen, gingen hauptsächlich nach Pakistan und auch an der iranischen Grenze seien schon Flüchtlinge angekommen. " Die Menschen fragen sich natürlich auch, ob sie es nach Europa oder nach Deutschland schaffen. Das wissen wir noch und es ist auch sehr schwierig. Aber, dass die Flüchtlinge jetzt anfangen zu kommen, das ist so ."

