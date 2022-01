Die Afghanische Kinderhilfe Deutschland e.V. (AKHD) wurde 2002 in Hagen mit dem Ziel gegründet, Kindern in Afghanistan zu helfen. Gründungsmitglieder waren Deutsche und Afghanen, die in den 1980er Jahren aus Afghanistan fliehen mussten und in Deutschland eine neue Heimat gefunden hatten. Unter ihnen der heutige Vorsitzende Naim Ziayee, der in Düsseldorf als Arzt tätig ist. Mittlerweile unterstützt der Verein im Großraum Kabul zwei Tageskliniken und unterhält eine berufsvorbereitende Mädchenschule. Der Verein mit Sitz in Düsseldorf finanziert sich über Spenden und hat etwa 100 Mitglieder, die Hälfte davon afghanischer Herkunft. Der Verein finanziert mit den Spenden vor allem die Gehälter der rund 40 Angestellten vor Ort.