" Ich finde dieses Programm des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen beispielhaft ", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag (19.10.2019) in ihrer wöchentlichen Videobotschaft über die NRW -Talentschulen. Die CDU -Politikerin machte deutlich, dass die Chancengerechtigkeit in Deutschland aus ihrer Sicht weiterhin unzureichend ist und verbessert werden muss.

" Leider gibt es immer noch einen sehr starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolgen ", so Merkel. " Wir sehen das insbesondere bei Schülerinnen und Schülern, die aus sozial schwierigen Regionen kommen. "