Streitfall Taiwan: Darum geht es im Konflikt zwischen China und den USA

Welche Eskalation zwischen China und den USA ist möglich?

Unter Hinweis auf ihre "Ein-China-Doktrin" geht die chinesische Führung gegen jeden Staat vor, der diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu Taiwan ausbauen will.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte US -Präsident Joe Biden in einem Telefonat am vergangenen Donnerstag vor dem Besuch Nancy Pelosis gewarnt: "Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden daran zugrunde gehen."

Diese Drohung unterstreicht China mit verschiedenen Aktivitäten. Chinesische Militärflugzeuge und Kriegsschiffe wurden im West-Pazifik gesichtet. Es finden Manöver mit Schießübungen statt. Auf Twitter verbreitete Chinas Botschafter in den USA ein martialisches Militär-Video.

Als Reaktion hat das taiwanische Militär seine Kampfbereitschaft erhöht. Die erhöhte Bereitschaft sei bis Donnerstagmittag angeordnet worden, so die taiwanesische Nachrichtenagentur CNA. Es handele sich bei dem zweistufigen Alarmsystem aber noch nicht um eine Einstufung für den "Ernstfall" , sondern weiter um eine "normale Einsatzbereitschaft" .