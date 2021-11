Tagebau Garzweiler: Der letzte Kämpfer in Lützerath

Eckardt Heukamp

Gut 200 Meter sind die Bagger entfernt. Fast alles gehört in Lützerath inzwischen dem Tagebaubetreiber RWE . Nur der Hof von Eckardt Heukamp nicht. Alle anderen früheren Familien wurden umgesiedelt. " Dass Leute heute noch wegmüssen, um diese schmutzige Kohle zu verbrennen und dafür auch noch enteignet werden sollen, das ist für mich nicht nachvollziehbar ", sagt der Landwirt. Wenn das Dorf zerstört wird, kann er nie wieder in seine Heimat zurückkommen, wo er aufgewachsen ist und fast sein ganzes Leben verbracht hat.

Von RWE fühlt sich Heukamp in die Ecke gedrängt. " Man ist sehr freundlich, wenn es um Verhandlungen geht. Man ist sehr freundlich, um die Ziele zu erreichen. Wenn die Leute das aber nicht so wollen, wie RWE das will, dann versuchen die das über die Druckschiene zu machen. " Gegenüber von seinem Hof hat RWE bereits die ersten Häuser abgerissen. " Das war wie im Saharasturm. Wenn Sie hier gestanden hätten, wären sie in zehn Sekunden schmutzig gewesen. Das sind alles Dinge, die RWE natürlich macht, um mich einzuschüchtern ."

Lützerath als Symbol des Widerstands gegen Kohleabbau