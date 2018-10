Tag der offenen Moschee in NRW

Bundesweit zeigen Muslime am Mittwoch (03.10.2018) Besuchern ihre Moscheen. In NRW machen am Tag der offenen Moschee Hunderte Gemeinden mit unter dem Motto "Religiosität – individuell, natürlich, normal". Darunter sind auch die Ditib -Zentralmoschee in Köln und die Al-Muhajirin Moschee Bonn.