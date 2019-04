Ab und zu mal ein Klaps auf die Kinderfinger oder auch mal eine Ohrfeige - seit 19 Jahren ist das in Deutschland verboten. Denn seitdem haben Kinder und Jugendliche ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Daran erinnert seit 2004 jedes Jahr am 30. April der "Tag der gewaltfreien Erziehung".

Zwar lehnen viele Eltern Gewalt ab, Kinder und Jugendliche sind aber auch heute noch ganz unterschiedlichen Formen von Gewalt ausgesetzt. "Das fängt schon mit dem berühmten Klaps an. Auch Vernachlässigung und mangelnde Unterstützung sind eine passive Form von Gewalt" , erklärt Marlis Herterich, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Köln.

Gewalt oder Misshandlung?

Aber wo sind die Grenzen? Ist eine Ohrfeige etwa schon Kindesmisshandlung? "Das ist ein Gewaltakt gegen Kinder. Aber das muss keine Kindesmisshandlung sein" , erklärt Claus Gollmann von " KiD ". Der Sozialpädagoge bietet in seiner stationären Einrichtung in Düsseldorf Hilfe für gewaltgeschädigte Kinder an. "Wir reden nur dann von Kindesmisshandlung, wenn die Gewalt ein ständiges Mittel in der Erziehung ist" , erklärt Gollmann.

Schläge im Affekt

Gollmann: "Das kommt in jeder Familie vor."

"Wenn Sie beobachten, dass ein Kind irgendwo im Affekt geschlagen wird, ist das natürlich auch eine Gewaltform gegen das Kind" , führt Gollmann aus. Wenn der Erwachsene dann aber in der Lage wäre, die Situation mit dem Kind zu besprechen, sich zu entschuldigen, "dann hat das eine andere Bedeutung, als wenn ein Kind ständig Gewalt ausgesetzt ist." . Denn: "Stresssituationen mit Kindern gibt es immer. Das kommt in jeder Familie vor." Wichtig wäre stets, die Situation mit dem Kind zu besprechen.

Wichtig, mit dem Kind zu sprechen