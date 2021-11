Das Mädchen, wir nennen sie Mia, trommelt so fest mit ihren Fäusten vor die Wand, bis Blut spritzt. Sie schreit ihre Betreuerin an: "Halten Sie die Fresse! ". Die 18-Jährige wohnt seit einem Jahr in einer stationären Jugend-Wohngruppe in einem kleinen Dorf in NRW . Ihre Arme sind übersäht von Narben, Verletzungen, die sie sich selbst zufügt. Im Alter von zehn Jahren musste Mia mitanschauen, wie ihr Vater ihre Mutter bis zur Bewusstlosigkeit würgte.

Mias Betreuerin erzählt uns diese Geschichte. Sie möchte anonym bleiben zum Schutz der Jugendlichen, die in ihrer Obhut sind. Niemand soll die Kinder finden – es bestehe in manchen Fällen Lebensgefahr, weil Väter Morddrohungen ausgesprochen haben. Mia selbst wurde nie geschlagen, aber sie war Zeugin, wie der Mutter jahrelang brutale Gewalt angetan wurde.