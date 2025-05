Diversity-Tag: Wie die Herkunft sich auf unsere Zukunft auswirken kann

Aber warum ist das so? Die neue Bundesbildungsministerin Karin Prien sieht einen Zusammenhang mit der Zuwanderung der vergangenen Jahre: " Wir sind zu schlecht dabei, Kinder schon gut vorbereitet in die Schule zu bringen. Und wir sind zu schlecht dabei, sie so auf die weiterführenden Schulen vorzubereiten, dass sie dann wirklich eine Chance haben. Und das ist halt von sozialer Herkunft und oft auch von migrantischem Hintergrund abhängig, weil die sozialen Faktoren oft einhergehen mit der Zuwanderungsgeschichte ."

Der Schulpädagoge Matthias Forell von der Ruhr-Uni Bochum forscht seit Jahren zu den Gründen für die Ungleichheit im deutschen Bildungssystem. Er sagt: " Allein die Tatsache, dass Kinder zugewandert sind, ist selten der Hauptgrund für schlechtere Leistungen in der Schule. "

Entscheidend sind die Eltern

Der Effekt der Zuwanderung werde häufig überlagert vom niedrigen sozioökonomischen Status oder dem geringen schulischen oder beruflichen Bildungshintergrund der Eltern.

Entscheidend sei auch, welche Sprache zuhause gesprochen wird. Also ob Deutsch die Familiensprache ist oder die Kinder zwei- oder mehrsprachig aufwachsen. Hinzu kommt:

Unser Schulsystem funktioniert nur gut, wenn die Eltern unterstützen und helfen. Wenn die Zusammenarbeit mit Eltern gut funktioniert. Da hat es in den letzten 20 Jahren einen großen gesellschaftlichen Wandel gegeben, der sich nicht gerade positiv ausgewirkt hat. Prof. Matthias Forell