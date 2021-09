Ausflugstipps: Tag des Offenen Denkmals

2. Für Geo- Cacher

Mit einer Audiotour können Erwachsene durch den denkmalgeschützten Raffelbergpark in Mülheim an der Ruhr schlendern und sich historische Fotos des Parks anschauen. Kinder können derweil beim Geocache-Spiel "Die drei MMM und das unbekannte Flugobjekt" Rätsel lösen und so den Park auf abenteuerliche Weise kennenlernen - so das Versprechen der Veranstalter.

3. Für Landluft-Liebhaber

Alte Höfe im Münsterland

Am Rand von Lüdinghausen im Münsterland liegt versteckt in der Bauernschaft Tetekum das älteste bekannte Bauernhaus in Westfalen in Vierständerbauweise. Bei kurzen Führungen am Sonntag um 14.15 Uhr und 16 Uhr kann man den Gräftenhof Grube kennenlernen, den Wiederaufbau einer historischen Scheune besichtigen und ein Bauernhaus sehen, das von vielen verschiedenen Generationen immer wieder umgebaut wurde. Außerdem gibt es Folk- und Blues-Livemusik im Münsterländer Platt zu hören.