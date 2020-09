Rittergut Orr: Hunderte historischer Bauten präsentieren sich beim Tag des offenen Denkmals online. Auch viele NRW-Denkmäler sind in Corona-Zeiten digital zu erkunden. Wie zum Beispiel das Rittergut Orr in Pulheim. Seine Geschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert. zurück. Auf der Homepage führt der Eigentümer per Video persönlich durch das Areal. Außerdem zu finden ist ein Online-Vortrag über das damalige Leben rund um das alte Herrenhaus.