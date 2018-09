Tag des offenen Denkmals: Kirchen, Höhlen und ein Leuchtturm

Zum "Tag des offenen Denkmals" sind in Nordrhein-Westfalen am Sonntag (09.09.2018) rund 1.100 Bauwerke geöffnet. Besucher können hinter die Kulissen vieler historischer Gebäude schauen, die sonst nicht oder nur selten zugänglich sind. In vielen Museen und Kirchen werden - bei meist freiem Eintritt - besondere Rundgänge angeboten.