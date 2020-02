Seltene Erkrankungen aus dem Schatten holen

Oft sogar falsche Medikamente

Ein häufiges Problem. Denn: Seltene Erkrankungen werden auch selten erkannt. " Oft bekommen die Patienten sogar falsche Medikamente ", sagt Silke Flege aus Rheine. Sie ist Kinderärztin, ihr Sohn Jonas hat auch das Dravet-Syndrom. Er ist zwölf Jahre alt, ist aber als Folge der vielen Anfälle auf dem geistigen Stand eines Dreijährigen.

" Weil die Krankheit so selten ist, gibt es wenig Austausch in der Nachbarschaft ", sagt Silke Flege. Sie und viele andere Eltern würden sich vor allem mehr Forschung und Investition in neue Medikamente wünschen.

Bei einem Schlaganfall ist jede Minute wichtig

Die kleine Marie hat ebenfalls eine Seltene Erkrankung. Das Kind aus Emsdetten hatte schon bei der Geburt einen Schlaganfall. Auch das - extrem selten. Marie ist heute drei Jahre alt. Sie hatte Glück. Die Blutung in ihrem Gehirn konnte schnell gestoppt werden. Durch das schnelle Eingreifen der Ärzte und konsequentes Training mit ihrer Physiotherapeutin hat sie sich danach gut entwickelt. Nur die rechte Hand macht Probleme, und die Sprache ist verzögert.

Bei Schlaganfällen gilt für Erwachsene und Kinder: „Time is brain“ ("Zeit ist Gehirn"). Je schneller er erkannt werde, desto besser könne das kindliche Gehirn Funktionen zurückerlangen, sagt Roland Sträter, Kinderarzt an der Uniklinik in Münster.

Chancen für betroffene Patienten erhöhen

Für alle seltenen Erkrankungen gilt: Je schneller sie aus dem Schatten der bekannten Krankheiten ans Licht kommen, desto besser sind die Chancen für die Patienten. Und für deren Alltag. Denn je weniger Menschen an einer Krankheit leiden, desto geringer ist auch das Wissen über deren Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten. Der Tag der Seltenen Erkrankungen will genau darauf aufmerksam machen. Immer am letzten Tag im Februar.

