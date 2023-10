Tag der Restaurierung: Hinter die Kulissen im Museum schauen

Mit Lupenbrille, Pinsel, Skalpell, Mikroskop oder Röntgengerät arbeiten Restauratoren an alten Meistern und entlocken ihnen neue Details für die Forschung. Die Arbeitsräume bekommen Besucher normalerweise nie zu sehen. Am Europäischen "Tag der Restaurierung" ist alles anders - auch Museen, Schlösser, Forschungslabore, Archive, Denkmäler und Ateliers in NRW laden Besucher heute ein, einen Blick backstage zu werfen. Hier eine Auswahl:

Aachen

Das Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen

Das Suermondt-Ludwig-Museum lädt Besucher unter anderem in die "Asservatenkammer". Hier soll in kriminalistischer Manier das eine oder andere rätselhafte Kunstwerk in Augenschein genommen werden. Es geht um Fälschungen, etwa wenn Kunstwerke absichtlich mit einer erfundenen Herkunft ausgezeichnet sind. Außerdem lernen Interessierte die hauseigene Restaurierungswerkstatt und aktuelle restauratorische Projekte kennen.

Essen

Das Ruhrmuseum in Essen

Im Ruhrmuseum gibt es für Besucher einen Einblick in den Bereich, der ansonsten im Verborgenen liegt. Dort erfahren Teilnehmende, warum Textilien kein Licht mögen, sich Kunststoffe zersetzen, Holz arbeitet und Restauratoren bei der Arbeit stets Handschuhe tragen.