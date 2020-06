Tag der Ozeane: Saubere Meere durch Corona?

Am Montag (08.06.2020) ist der Welttag der Ozeane. Derzeit beobachten Forscher eine erfreuliche Entwicklung: Insbesondere Küstenregionen sind innerhalb kürzester Zeit sauberer geworden. Martin Visbeck ist Professor für Ozeanographie am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Er erklärt im WDR-Interview die Hintergründe.