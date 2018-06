Obwohl Organspenden grundsätzlich von 80 Prozent der Bevölkerung begrüßt werden, haben lediglich 36 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland einen Organspendeausweis.

Mit 146 Organspenden im gesamten Jahr 2017 war die Zahl in NRW so niedrig wie noch nie. Die Politik will künftig Krankenhäuser stärker in die Pflicht nehmen.